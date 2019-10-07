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    HaberlerEgeMedical Park İzmir’e 3. kez ISO belgesi
    07.10.2019 - 07:50 |

    Medical Park İzmir’e 3. kez ISO belgesi

    Medical Park İzmir Hastanesi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni bu yıl da almaya hak kazandı.

    Medical Park İzmir’e 3. kez ISO belgesi

    Medical Park İzmir Hastanesi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni bu yıl da almaya hak kazandı. Aynı zamanda Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü ve uluslararası JCI akreditasyonuna sahip olan hastane, ISO 10002 belgesini de 3’üncü kez almış oldu. Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, yönetim anlayışlarının temelinde memnuniyet olduğunu belirtti.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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