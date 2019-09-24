BİST100.021-0,22EURO6,300,17USD5,720,11ALTIN280,09-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMedical Park kültür sanat Westpark’ta
    24.09.2019 - 00:34 |

    Medical Park kültür sanat Westpark’ta

    Medical Park kültür sanat Westpark’ta

    MedIcal Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat Merkezi, Westpark Outlet’de, kapılarını açtı. Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu’nun mini konseriyl başlayan açılış etkinliğinde, Prof. Dr. Murat Cem Miman’ın fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Merkezin, kentin kültür, sanat yaşamının gelişimine katkıda bulunacağını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz de bu perspektifle yola çıkarak içinde resim, fotoğraf sergileri, kültürel etkinlikler ve aktivitelerin olacağı bir merkez açtık. Öte yandan merkezimizde sağlıklı yaşam temalı içeriklerle halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
    daha fazla video için
    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    Sıradaki Haber