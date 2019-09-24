Medical Park kültür sanat Westpark’ta

MedIcal Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat Merkezi, Westpark Outlet’de, kapılarını açtı. Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu’nun mini konseriyl başlayan açılış etkinliğinde, Prof. Dr. Murat Cem Miman’ın fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Merkezin, kentin kültür, sanat yaşamının gelişimine katkıda bulunacağını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz de bu perspektifle yola çıkarak içinde resim, fotoğraf sergileri, kültürel etkinlikler ve aktivitelerin olacağı bir merkez açtık. Öte yandan merkezimizde sağlıklı yaşam temalı içeriklerle halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.