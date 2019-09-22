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    HaberlerEgeMehmet Nuri Göçen çalıştayı başlıyor
    22.09.2019 - 01:45 | | YUSUF ÇINAR

    Mehmet Nuri Göçen çalıştayı başlıyor

    Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 6. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’, bugün başlıyor.

    Mehmet Nuri Göçen çalıştayı başlıyor

    Kuşadası Old Town’da düzenlenen, 10 farklı ülkeden 27 sanatçının katılacağı çalıştay, 29 Eylül’e kadar devam edecek. Çalıştayın küratörlüğünü yürüten Mehmet Tüzüm Kızılcan, “Bu çalıştayı, ülkemizin seramik sanatçılarıyla yurtdışında bu konuda uzman olan kişileri bir araya getirip, birikimlerini birbirlerine aktarmalarını sağlayabilmek amacıyla düzenledik. Bir yandan da yerel sanatçılarımızı aramıza kattık. Başarılı ve verimli bir çalıştay olmasını diliyor, tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

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