Mekanın sahibi İzmir Büyükşehir

Sakarya’da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor erkek ve kadınlarda şampiyonluğu elde etti. İzmirli sporcular 14 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

930 sporcu katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 9. Kez düzenlenen Valilik Kupası Judo Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Dokuz ayrı ülkeden ve Türkiye’nin 30 ilinden 930 sporcunun katıldığı turnuvada İzmir BŞB, büyükler kategorisinde hem erkek hem de kadınlarda takım şampiyonluğunu elde etti. Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyespor adına katılan sporculardan 44 kiloda Dilan Doğan, 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Habibe Vardar, 63 kiloda Yağmur Doğan, 60 kiloda Salih Güneş, 66 kiloda Burak Mecit ve 81 kiloda Mehmet Emin Aslan altın madalya kazandı. 52 kiloda Çiçek Tatar, 57 kiloda Zeynep Ekin, 78 kiloda Ebru Uzunkaya, 73 kiloda Abdülmecit Tunç, 81 kiloda İbrahim Şimşek ve 60 kiloda Süleyman Alasya ikincilik kürsüsüne çıktı. Sakarya’dan kupa ve madalyalarla dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Baş Antrenörü Mesut Kapan, “Yurt içi ve yurt dışındaki başarılarımız her zamanki gibi devam ediyor.

Biz Türkiye’nin en iyi altyapı markasıyız. Sakarya’da erkek ve kadın takımlarımızla şampiyonluk elde ettik. Derece yapan tüm sporcularımızı kutluyorum. Daha iyilerini yapmak için çok çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kulüp yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere doğru emin adımlarla ileryeceğiz” diye konuştu.