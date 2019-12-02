Mekanın sahibinden teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi’nde Ufuk Sarıca yuvaya döner dönmez 3 yıl sonra yine eski başarılı günlerini yakalayan Pınar Karşıyaka’da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sarıca, istikrarla liderliği sürdürdüklerini belirtti, “Bütün takımımı, salona gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde Ufuk Sarıca’nın yuvaya döner dönmez 3 yıl sonra yine eski başarılı günlerini yakalayan Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko’yu da 68-57’lik skorla geçerken taraftarına yine şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı. Karşıyaka’nın müthiş savunması karşısında yalnız 57 sayı üretebilen Fenerbahçe, 7 yıllık Obradovic döneminde ligde normal sezonda en az sayı ürettiği maçını oynadı. Fenerbahçe galibiyetiyle ligde 10 maçta 9 galibiyete ulaşarak sezon başından bu yana oturduğu liderlik koltuğunu koruyan Kaf Kaf, Sarıca’yla rakiplerine evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu da dar etti.

Alkışlar savunmaya

Sarıca, Fenerbahçe Beko zaferi sonrası takımın savunmasını övdü. Fenerbahçe kadrosunun Euroleague’de şampiyonluk hedefiyle kurulduğunu hatırlatan Sarıca, “Müthiş savunma yaptığımız, iyi direnç gösterdiğimiz önemli bir maçı kazandık. Rakibimiz Euroleague şampiyonluğu için kurulmuş çok iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Böyle bir rakibi 57 sayıda tutmak önemliydi. Özellikle maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı, buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik. Müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Sezon başından beri devam eden istikrarımız bu maçı lider olarak geçmemizi sağladı. Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.