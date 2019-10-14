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    HaberlerEgeMeksika’yı Türk doğaltaşı süsleyecek
    14.10.2019 - 07:50 |

    Meksika’yı Türk doğaltaşı süsleyecek

    Doğaltaş sektörü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında ihracatta yüzde 148’lik artış yakaladığı Meksika’yı radarına aldı.

    Meksika’yı Türk doğaltaşı süsleyecek

    Doğaltaş sektörü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında ihracatta yüzde 148’lik artış yakaladığı Meksika’yı radarına aldı. Ülkedeki inşaat projelerinde Türk doğaltaşlarının kullanılması için harekete geçen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Meksika’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Heyete dokuz doğaltaş ihracatçısı firma katıldı.

    Çok sayıda görüşme

    Meksika’ya ihracatı orta vadede 50 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “2017 yılında 2.3 milyon dolar olan ihracatımızı, 2018 yılında 5.8 milyon dolara çıkardık. Meksika’da yaşanan depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve tekrar inşa edilecek. Biz de Türk doğaltaşlarının kullanılması için çabalayacağız. Bugün Meksikalı doğaltaş ithalatçılarıyla görüşmeler yapacağız. Yarın da Expo Cihac Fuarı’ndayız” diye konuştu.

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