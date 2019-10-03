Meksika’yla yaza veda

Yaz mevsiminin son organizasyonu niteliğindeki buluşmada, konuklar canlı müzik eşliğinde Meksika lezzetlerini tattı. Genel Müdür Funda Çam, “Havuz başındaki organizasyonlarımız bu sezon için son buluyor, ancak kış ayları boyunca farklı temalı etkinlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.





Funda Çam, Timur Yurtseven Ayşe Yumurtacı











Didem Erdoğan Muzaffer Yalçın