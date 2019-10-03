03.10.2019 - 01:57 | | YUSUF ÇINAR
Meksika’yla yaza veda
Wyndham Grand İzmir Özdilek, Meksika gecesi düzenledi.
Yaz mevsiminin son organizasyonu niteliğindeki buluşmada, konuklar canlı müzik eşliğinde Meksika lezzetlerini tattı. Genel Müdür Funda Çam, “Havuz başındaki organizasyonlarımız bu sezon için son buluyor, ancak kış ayları boyunca farklı temalı etkinlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
Funda Çam, Timur Yurtseven Ayşe Yumurtacı
Didem Erdoğan Muzaffer Yalçın
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.