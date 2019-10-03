BİST103.509-0,35EURO6,260,22USD5,710,11ALTIN275,051,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMeksika’yla yaza veda
    03.10.2019 - 01:57 | | YUSUF ÇINAR

    Meksika’yla yaza veda

    Wyndham Grand İzmir Özdilek, Meksika gecesi düzenledi.

    Meksika’yla yaza veda

    Yaz mevsiminin son organizasyonu niteliğindeki buluşmada, konuklar canlı müzik eşliğinde Meksika lezzetlerini tattı. Genel Müdür Funda Çam, “Havuz başındaki organizasyonlarımız bu sezon için son buluyor, ancak kış ayları boyunca farklı temalı etkinlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

    Meksika’yla yaza veda

    Funda Çam, Timur Yurtseven Ayşe Yumurtacı

    Meksika’yla yaza veda



    Meksika’yla yaza veda

    Didem Erdoğan Muzaffer Yalçın

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    Sıradaki Haber