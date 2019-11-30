İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan, menenjit mikrobunun kanına bulaşması nedeniyle sağ bacağı iki aylıkken kesilen, gelişme çağında olması nedeniyle her yıl yeni bir protez takılması gereken 12 yaşındaki Melis Arslan’ın yardımına Türk Kızılayı Konak Şubesi yetişti. Aileyi ziyaret eden Şube Başkanı Ömür Şanlı, Melis’in ihtiyacı olan protezi karşıladıklarını söyledi. Protezin yanısıra Melis’e, Türk Kızılay’ı tarafından eğitim bursu verileceği müjdesini aileye veren Şanlı, kıyafet yardımında da bulundu. Kızılay’ın sadece kan birimi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şanlı, Melis’in yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

‘Tek isteğimiz mutluluğu’

Şanlı, “Melis’in haberini gördükten sonra Türk Kızılayı Konak Şubesi olarak yardımcı olmak istedik. Kızılay olarak bir aile kadar herkese yakınız. Melis’in mutluluğu bizlere umut oldu. Protez yardımının yanı sıra eğitim bursu da vereceğiz. Kızılay olarak Melis’in yanında olacağız. Tek istediğimiz onun mutlu olması” ifadesini kullandı.

Kızılay’ın yardımı nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen anne Serap Arslan da, “Melis için yapılan haberden sonra Türk Kızılayı bizimle irtibat kurdu. Protez sorunu çok kısa sürede çözüldü. Bununla beraber Melis’e burs vereceklerini de söylediler. Bizleri çok mutlu ettiler. Melis’in yüzü gülüyor. O gülünce biz daha çok mutlu oluyoruz” dedi.