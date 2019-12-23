‘Meme estetiği mutluluğu artıyor’

Op. Dr. Mustafa Öksüz, meme büyültme, küçültme ve dikleştirme ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Meme büyültme ameliyatlarında genelde silikon protezleri kullanıldığını belirten Öksüz, “Bunlar oldukça güvenli FDA onayı almış materyallerdir. Hasta güvenliği açısından meme büyütme ameliyatlarında yeryüzündeki en invert (doku ile reaksiyona girmeyen) maddelerden olan silikondan üretilmiş protezler kullanılmaktadır. Bu operasyon yapılırken memenin estetik görünümü için bazı önemli faktörler vardır. Bunlar meme başının karşıya doğru bakması, meme üst polü dediğimiz dekolte kısmında belli bir dolgunluğa ulaşabilmek ve memenin alt kısmında pitoz dediğimiz sarkma diye tabir edilebilecek meme dokusunun aşağıya doğru sarkmasının düzeltilmesidir. Bunlar memenin estetik görünümü için yapılması gereken unsurlardır” dedi.

‘Ortalama 3 saat sürüyor’

Meme estetiğinde aynı zamanda hastanın kendi dokusunu da kullanarak, mastopeksi (memeyi dikleştirme cerrahisi) de yapılabildiğini kaydeden Öksüz, “Meme küçültme ameliyatı da çok sık uygulanan bir ameliyattır. Çünkü, süt verme sonrasında memede süt bezinin çekilmesi ile meme dokusunda sarkma ve havim kaybı oluşabilmektedir. Bunların hepsinin çözümü cerrahi operasyonlarla yapılabilmektedir” dedi.

Meme cerrahisinin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Öksüz, “Ameliyat sonrası hastalar 1 gün hastanede kalır ve her şey yolunda giderse ertesi gün taburcu olur. Meme estetiğinde kış ayları daha serin geçtiği için tercih edilebilir. Fakat hasta istirahat döneminde serin bir ortamda kalabilecekse, yaz- kış fark etmeden her zaman yapılabilir. Meme estetiği cerrahileri genelde yüz güldüren ameliyatlardır. Çünkü, memede estetik görünümünden mahrum kalmak kadınlar için büyük bir problemdir” diye konuştu.