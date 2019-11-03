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    HaberlerEgeMeme kanserine dikkat çektiler
    03.11.2019 - 02:10 |

    Meme kanserine dikkat çektiler

    Aydem ve Gediz Elektrik, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçında ‘Meme kanseri teşhis edilebilir.

    Meme kanserine dikkat çektiler

    Erken teşhis hayat kurtarır’ yazılı pankart yerleştirdi. Çalışanlar ayrıca, ‘Ertelemeyin, harekete geçin!’ sloganıyla farkındalık yaratmak için benimsenmiş pembe renkli kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar, Aydem ve Gediz Elektrik sosyal medya kanallarından paylaşıldı.

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