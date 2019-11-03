03.11.2019 - 02:10 |
Meme kanserine dikkat çektiler
Aydem ve Gediz Elektrik, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçında ‘Meme kanseri teşhis edilebilir.
Erken teşhis hayat kurtarır’ yazılı pankart yerleştirdi. Çalışanlar ayrıca, ‘Ertelemeyin, harekete geçin!’ sloganıyla farkındalık yaratmak için benimsenmiş pembe renkli kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar, Aydem ve Gediz Elektrik sosyal medya kanallarından paylaşıldı.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.