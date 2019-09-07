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    HaberlerEgeMenderes 8 Eylül’ü bekliyor
    07.09.2019 - 03:13

    Menderes 8 Eylül’ü bekliyor

    Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali, 8 Eylül Pazar günü Efemçukuru Kooperatif Alanı’nda düzenlenecek.

    Menderes 8 Eylül’ü bekliyor

     Organizasyonla, ilçenin sembolü haline gelen tarım ürünlerinden biri olan Efemçukuru Alfons Üzümü’nün tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Festival kapsamında kortej, halk dansları gösterisi, üzüm yarışmaları ve konserler düzenlenecek. Üzüm ve organik ürün stantları kurulacak. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Alfons üzümü; Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak’ta çok özel tekniklerle üretiliyor. Herkesi ilçemize davet ediyoruz” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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