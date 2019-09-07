Menderes 8 Eylül’ü bekliyor

Organizasyonla, ilçenin sembolü haline gelen tarım ürünlerinden biri olan Efemçukuru Alfons Üzümü’nün tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Festival kapsamında kortej, halk dansları gösterisi, üzüm yarışmaları ve konserler düzenlenecek. Üzüm ve organik ürün stantları kurulacak. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Alfons üzümü; Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak’ta çok özel tekniklerle üretiliyor. Herkesi ilçemize davet ediyoruz” dedi.