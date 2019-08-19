Menderes’e yeni cazibe merkezi

İzmir’de geçen ocak ayında aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı.

Turizm ve tarım

Menderes’in kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Oluşan düdenlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Projeyle birlikte 8 bin hektarlık alanda kontrolsüz olarak oluşabilecek yeni obruk ve düdenlerin önüne geçmek, yağış sezonundaki yaklaşık 18 milyon metreküp suyun yeraltına depolanması ve alanın görsel güzelliğiyle turizme katkı sağlanması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, etüt çalışmasının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde projenin tamamlanacağını belirtti.