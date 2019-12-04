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    HaberlerEge Haberleri ‘Menderes’i keşfedin’
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    04.12.2019 - 07:50 |

    ‘Menderes’i keşfedin’

    Menderes Belediyesi, fuarda ilçeye özgü ürünlerde ziyaretçileri buluşturacak.

    ‘Menderes’i keşfedin’

    Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Herkesi standımıza davet ediyoruz. Gelin, Menderesimizin tüm güzelliklerini fuarımızda keşfedin” diye konuştu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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