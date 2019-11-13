Menderes’in atık yağı bio dizele dönüşecek

Çalışma kapsamında Deha Bitkisel Atık Yağı Geri Kazanım A.Ş ile protokol imzaladıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Uygulama kapsamında toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile bio dizel üretimi gerçekleşecek. 5 litre ve üzeri tüm evsel yağları muhtarlıklara getiren vatandaşlarımıza temizlik malzemesi de hediye edilecek. Vatandaşlarımız 444 28 45 Alo Atık Hattı’nı da arayıp bilgi alabilir” dedi.



Protokol ile ilçedeki tüm evsel yağlar muhtarlıklar aracılığıyla toplanacak.