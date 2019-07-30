Menderes’te bozuk yol kalmayacak

Menderes Belediyesi, ilçenin bozuk yollarını kullanışlı hale getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarla hem ilçe merkezindeki yollar hem de ova yollarında önemli çalışmalar yapıldı. Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından program dahilinde sürdürülen çalışmalarla 11 bin 885 metrekare parke taş, bin 664 metre bordür döşendi. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışmayla da 20 kilometre yol asfaltlandı, 7 bin metrekare alan kilit parkeyle döşendi. Üretim yollarında ise 50 bin metrekare sathi kaplama yapıldı.