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    HaberlerEge HaberleriMenderes’te her yer turuncu
    25.11.2019 - 07:50 |

    Menderes’te her yer turuncu

    Menderes Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Mandalinayla ilgili çeşitli ürünler katılımcılarla buluştu

    Menderes’te her yer turuncu

    Menderes Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Tüm gün süren festivalde, sürpriz sokak dansları yer aldı; tiyatro ve çeşitli dans gösterileri de vatandaşlarla buluştu. Ersin Show ile coşkunun doruğa çıktığı festivalde Efendi, Melike Erbey ve Fondip konserleri de gerçekleşti. Mandalina güzeli, en kaliteli mandalina ve mandalina temalı lezzetler olarak üç farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler altın ile ödüllendirildi.

    Stantları dolaştı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz festival alanında kurulan stantları tek tek dolaştı.

    Projeleri anlattı

    Stantlarda mandalinanın yanı sıra mandalinadan üretilen çeşitli ürünlerde görücüye çıktı. Programda konuşan Başkan Kayalar, tarıma yönelik gerçekleştireceği çalışmaları anlattı, şunları söyledi: “Kooperatiflerin etkinleşmesi, kooperatifçiliğin önünün açılması için destek vereceğiz. En çok ihtiyaç duyduğumuz depolama alanı ve soğuk hava deposunu da ilçemize kazandırmak için planlamamızı yapıyoruz. Narenciye paketleme tesisi için de gereken adımları atacağız. Belediye bünyemizde kuracağımız zirai danışmanlık merkeziyle üreticilerimize danışmanlık hizmetinin yanısıra, tarım bakanlığı, tarım müdürlükleri ve Avrupa Birliği proje destekleriyle ilgili bilgilendirme kursları da gerçekleştireceğiz.”

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