02.11.2019 - 02:09 |
Menemen, 3 puan istiyor
İzmir derbisinde Altay’ı 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde lider Cesar Grup Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek.
Menemen İlçe Stadı’nda saat 16.30’da oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.