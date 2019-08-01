Menemen Galip’e talip

Sportif Direktör Cenk Laleci’nin 32 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı ve en kısa sürede işin resmiyete kavuşacağı bildirildi. Merzifonspor’da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor’da da top koşturmuştu.