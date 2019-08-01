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    HaberlerEgeMenemen Galip’e talip
    01.08.2019 - 00:57

    Menemen Galip’e talip

    Menemenspor, transferde hız kesmiyor. Kadrosunu yenileyen sarı lacivertliler, İstanbulsporlu kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez ve Gazişehir Gaziantep’in oyun kurucusu Kerim Avcı’nın ardından Osmanlıspor’un tecrübeli orta sahası Galip Güzel’i de renklerine bağlamak için harekete geçti.

    Menemen Galip’e talip

    Sportif Direktör Cenk Laleci’nin 32 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı ve en kısa sürede işin resmiyete kavuşacağı bildirildi. Merzifonspor’da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor’da da top koşturmuştu.

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