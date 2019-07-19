19.07.2019 - 07:50
Menemen, hazırlıkların ilkini tamamladı
Menemenspor’un Kızılcahamam’daki ilk etap kampı sona erdi. Üç günlük iznin ardından Afyon kampında ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, oynayacakları özel maçlarla yeni sezona hazır bir şekilde girmek istediklerini söyledi. Sarı lacivertliler, Afyon’da 23 Temmuz’da Türkmenistan takımı Şagadam Türkmenbaşı, 25 Temmuz’da Göztepe, 30 Temmuz’da ise Balıkesirspor’la hazırlık maçları oynayacak.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.