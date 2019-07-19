Menemen, hazırlıkların ilkini tamamladı

Menemenspor’un Kızılcahamam’daki ilk etap kampı sona erdi. Üç günlük iznin ardından Afyon kampında ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, oynayacakları özel maçlarla yeni sezona hazır bir şekilde girmek istediklerini söyledi. Sarı lacivertliler, Afyon’da 23 Temmuz’da Türkmenistan takımı Şagadam Türkmenbaşı, 25 Temmuz’da Göztepe, 30 Temmuz’da ise Balıkesirspor’la hazırlık maçları oynayacak.