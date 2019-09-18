BİST100.339-1,56EURO6,310,80USD5,710,59ALTIN274,800,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMenemen içeride yok
    18.09.2019 - 02:42 |

    Menemen içeride yok

    İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı.

    Menemen içeride yok

    Geride kalan 4 maçta Giresunspor’u dış sahada 2-0 yenip, İstanbul’da ise Fatih Karagümrük’le 1-1 berabere kaldı. Hatayspor ve Akhisarspor’u İzmir’de konuk eden Menemenspor bu maçlardan hem puan alamadı hem de rakiplerine gol atamadı.

    Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.
    daha fazla video için
    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

    Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

    Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

    Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

    Yangından son anda kurtarıldılar!

    Yangından son anda kurtarıldılar!

    RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

    RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

    Sıradaki Haber