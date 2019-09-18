Menemen içeride yok

Geride kalan 4 maçta Giresunspor’u dış sahada 2-0 yenip, İstanbul’da ise Fatih Karagümrük’le 1-1 berabere kaldı. Hatayspor ve Akhisarspor’u İzmir’de konuk eden Menemenspor bu maçlardan hem puan alamadı hem de rakiplerine gol atamadı.