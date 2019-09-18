18.09.2019 - 02:42 |
Menemen içeride yok
İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı.
Geride kalan 4 maçta Giresunspor’u dış sahada 2-0 yenip, İstanbul’da ise Fatih Karagümrük’le 1-1 berabere kaldı. Hatayspor ve Akhisarspor’u İzmir’de konuk eden Menemenspor bu maçlardan hem puan alamadı hem de rakiplerine gol atamadı.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.