08.11.2019 - 00:25 |
Menemen savunmasından geçit yok
TFF 1. Lig’de 11. haftada deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak olan Ekol Göz Menemenspor, savunma oyuncularının performansına güveniyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Rakip forvetlere geçit vermeyen sarı lacivertli takım son 4 haftada Adana Demirspor ve Ümraniyespor’u 1-0, Altay’ı 2-0 yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 0-0 berabere kalarak duvar ördü. Bu başarıda Canberk, Trtovac, Ali, Ercan, Alberk gibi savunma oyuncularının yanı sıra Arnavut kaleci Selmani’nin kritik kurtarışları da etkili oldu.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.