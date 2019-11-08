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    HaberlerEge HaberleriMenemen savunmasından geçit yok
    08.11.2019 - 00:25 |

    Menemen savunmasından geçit yok

    TFF 1. Lig’de 11. haftada deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak olan Ekol Göz Menemenspor, savunma oyuncularının performansına güveniyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Rakip forvetlere geçit vermeyen sarı lacivertli takım son 4 haftada Adana Demirspor ve Ümraniyespor’u 1-0, Altay’ı 2-0 yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 0-0 berabere kalarak duvar ördü. Bu başarıda Canberk, Trtovac, Ali, Ercan, Alberk gibi savunma oyuncularının yanı sıra Arnavut kaleci Selmani’nin kritik kurtarışları da etkili oldu.

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