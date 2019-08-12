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    HaberlerEgeMenemen Sikiru’yu deneyecek
    12.08.2019 - 07:50

    Menemen Sikiru’yu deneyecek

    Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası’nı kazanarak sezon öncesi moral bulan Menemenspor,

    Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası’nı kazanarak sezon öncesi moral bulan Menemenspor, daha önce İzmir’e getirdiği Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun’u denemeye aldı. Ülkesinde Plateau United FC takımında görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun 1 hafta takımla idmanlara çıkacağı ve göstereceği performansa göre transfer edileceği kaydedildi.

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