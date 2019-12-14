Menemen ve Kemalpaşa’ya müjde

Menemen Ticaret Odası’nın, kısa süre önce temeli atılan ek hizmet binasının yapımı tüm hızıyla devam ederken, Kemalpaşa’ya da yeni adalet sarayı müjdesi geldi. Önümüzdeki yılın temmuz ayında tamamlanması planlanan Menemen Ticaret Odası Ek Hizmet Binası için 3 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilecek. Bina zemin, asma ve dört normal kattan oluşuyor. Menemen’in yeni bir ticari merkeze kavuşacağını belirten Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, “İlçemizin çehresini değiştirmek için güzel bir adım oldu” dedi.

Sorun çözüldü

Kemalpaşa’da ise yıllardan beri eksikliği hissedilen adalet sarayı sorunu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’ın girişimleri sonucu çözüldü. Kemalpaşa’da adli hizmetler mevcut hükümet konağının zemin ve 1. katında yürütüldüğü için sıkıntı yaşanıyordu.

Bunun üzerine mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan arsada yeni adliye binası yapılması için gerekli girişimler başlatıldı. Ankara’da konuyu yakından takip eden ve Adalet Bakanlığı ile görüşen Kırkpınar, yeni binanın 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Kırkpınar, “İnşallah 2020 içinde ilçemize yeni bir adliye hizmet binası yapılıp, hemşerilerimizin hizmetine sunulacak” ifadesini kullandı.