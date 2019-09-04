Menemen Webo’yu bitiremedi

Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son ana kadar görüşen sarı lacivertliler Webo transferini gerçekleştiremedi. Sportif Direktör Cenk Laleci, “Gerekli takviyeleri yaptığımıza inanıyorum. Webo’yla görüştük ama olmadı. Mevcut ekibimizle ligde en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.