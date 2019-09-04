04.09.2019 - 02:21
Menemen Webo’yu bitiremedi
Ekol Göz Menemenspor’da golcü Pierre Webo transferi son anda gerçekleşmedi.
Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son ana kadar görüşen sarı lacivertliler Webo transferini gerçekleştiremedi. Sportif Direktör Cenk Laleci, “Gerekli takviyeleri yaptığımıza inanıyorum. Webo’yla görüştük ama olmadı. Mevcut ekibimizle ligde en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.