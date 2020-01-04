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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de 3 isme veto
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    04.01.2020 - 00:00 |

    Menemen’de 3 isme veto

    TFF 1. Lig’de ikinci yarıya Play Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor’da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

    Menemen’de 3 isme veto

    Üç oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yönetimin Diakite, Sangare ve Erhan’la sözleşmelerinin feshi için masaya oturacağı kaydedildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz’ı 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor’a kiraladı. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, Arnavutluk’un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Cinari ve Eskişehirspor’un orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdürüyor.

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