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    HaberlerEgeMenemen’de de mutlu son
    04.08.2019 - 00:28

    Menemen’de de mutlu son

    Menemen’de de mutlu son

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Tüm Yerel-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında memurların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında kreş, çocuk bakım evlerinden, etüt, spor ve kültür merkezlerindeki tüm faaliyetlerden çalışanlar, eşleri ve çocukları yüzde 50 indirimle faydalanacak.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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