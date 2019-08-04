Menemen’de de mutlu son

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Tüm Yerel-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında memurların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında kreş, çocuk bakım evlerinden, etüt, spor ve kültür merkezlerindeki tüm faaliyetlerden çalışanlar, eşleri ve çocukları yüzde 50 indirimle faydalanacak.