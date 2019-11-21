Menemen’de eğitim eşitliğine öncelik

Doğa Mahallesi’nde yaşayan çocukların okul öncesinde sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla Doğaköy İlkokulu bahçesinde prefabrik bir yapı olarak inşasına başlanan Doğa Mahallesi Anaokulu’nun 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.



‘Herkes yararlanmalı’



Yapımına başladıkları yeni anaokulunun çocuklar için hem sosyalleşme imkânı sunacağını hem de okul öncesi gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Serdar Aksoy, “Bu projenin yapımındaki amacımız okul öncesi eğitimin her çocukla buluşturulması ve aynı zamanda ailelerinin de bu imkanlardan yararlanabilmesidir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği düşüncesiyle okul öncesi eğitim sürecinin sağladığı özel imkanlardan herkesin yararlanması istiyoruz” dedi.