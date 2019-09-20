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    HaberlerEgeMenemen’de Hüseyin suskun
    20.09.2019 - 01:33 |

    Menemen’de Hüseyin suskun

    Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak’tan patlama bekliyor.

    Menemen’de Hüseyin suskun

    Bu sezon 335 dakika oyunda kalan deneyimli golcü henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor’dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin’in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.

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