Menemen’de Hüseyin suskun

Bu sezon 335 dakika oyunda kalan deneyimli golcü henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor’dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin’in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.