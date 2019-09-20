20.09.2019 - 01:33 |
Menemen’de Hüseyin suskun
Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak’tan patlama bekliyor.
Bu sezon 335 dakika oyunda kalan deneyimli golcü henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor’dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin’in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.