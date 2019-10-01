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    HaberlerEgeMenemen’de kan kaybı devam ediyor
    01.10.2019 - 01:11 |

    Menemen’de kan kaybı devam ediyor

    Menemen’de kan kaybı devam ediyor

    TFF 1. Lig’de sezona deplasmandaki 2-0’lık Giresun galibiyetiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan yüzü göremedi. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu’nun istifasıyla dümene geçen Cenk Laleci yönetiminde de kötü gidişe dur diyemedi. Sarı lacivertli takım evinde Osmanlıspor’a 2-1 kaybederek ağır yara aldı. Menemenspor, düşme hattının bir basamak üzerinden kurtulamayarak hızla düşüşe geçti.

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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