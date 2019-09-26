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    HaberlerEgeMenemen’de Laleci dönemi
    26.09.2019 - 02:17 |

    Menemen’de Laleci dönemi

    Menemen’de Laleci dönemi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da istifa eden Ramazan Kurşunlu’nun yerine Teknik Direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi. Sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bu sezon sportif direktörlük görevini üstlenen Laleci, bugünden itibaren takımın teknik sorumlusu olacak. Genç çalıştırıcı bugün Menemen İlçe Stadı’nda Kırşehir Belediyespor’la oynanacak kupa maçında ilk sınavına çıkacak.

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