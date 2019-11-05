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    HaberlerEgeMenemen’de rahvan at yarışları nefes kesti
    05.11.2019 - 01:28 |

    Menemen’de rahvan at yarışları nefes kesti

    Menemen Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen rahvan at yarışları, Seyrek Arena’da yoğun bir katılımla yapıldı. Başkan Serdar Aksoy “Geleneksel ata sporumuz olan etkinliği devam ettireceğiz” dedi

    Menemen’de rahvan at yarışları nefes kesti

    Menemen Belediyesi tarafından rahvan atçılığını yaşatmak için bu yıl 7.’si  düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, binlerce yarışseveri Menemen’de bir araya getirdi.

    ‘Gelenek sürecek’

    Gün boyu büyük bir ilgiyle izlenen yarışlar nefesleri kesti. Türkiye’nin dört bir yanından Menemen’e gelen yarışseverlerin bir kısmı tribünlere sığmayınca yarışları, kamyon kasasında izledi.

    Yarışlar, Menemen Belediyesi Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin zeybek gösterileriyle renklendi.

    Rahvan At Yarışları’nı izlemeye gelenleri selamlayan Başkan Serdar Aksoy, “Rahvan At Yarışları bizim ata sporumuzdur. Bizim geleneğimizi göreneğimizi nakış işlemiştir. Bu geleneğimizi sürdüreceğiz” dedi.

    ‘99 bin lira para ödülü’

    Seyrek Arena’da, 200 at ve jokey kıyasıya mücadele etti. 13 farklı kategoride yapılan yarışlar yaklaşık 6 saat sürdü.

    Dereceye girenlere düzenlenen törende kupa ve toplamda 99 bin 500 lira para ödülü takdim edildi.

     

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