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    07.12.2019 - 02:20 |

    Menemen’de sağ bekler döndü

    Pazartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor’da sakatlıkları bulunan sağ bekler Semih Ceylan ve Canberk Aydın’ın tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı.

    Menemen’de sağ bekler döndü

     İki oyuncunun da son idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldığı ifade edilirken, Teknik Direktör Cenk Laleci elmacık kemiği kırılan stoper Trtovac dışında eksiklerinin kalmadığını söyledi. Cenk Laleci, “Semih geçen hafta deplasmanda oynadığımız Boluspor maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devre sahaya çıkamamıştı. Neyse ki sakatlığı atlattı. Canberk de iyi durumda. Takım içinde forma rekabeti üst seviyede, bu da bizim başarımızın sırlarından biri” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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