Menemen’deki yarış heyecanına ortak olun

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası’nda sezonun ikinci randevusu bugün Menemen’deki Haykıran Çukurköy yolunda gerçekleştirilecek. Yarışın 14.30’da start alacağını belirten İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, otomobil sporlarına gönül veren İzmirlileri heyecan dolu yarışa davet etti. İMOK Tırmanma Kupası’nın 3. Etabı ise 20 Ekim’de koşulacak.