Menemen’den Atatürk’e davet

Passolig gişelerinin monte işlemi nedeniyle Hatayspor’u İlçe Stadı’nda ağırlayamayacaklarını hatırlatan Laleci, “Çok iyi bir takım kurduk. Son olarak Gençlerbirliği’nde oynayan sağ bek Canberk Aydın’la her konuda anlaştık. Taraftarımızı Atatürk Stadı’na bekliyoruz. Desteğe çok ihtiyacımız olacak. Bize gönül verenlerin güzel bir ambiyans yaratmasını istiyoruz. Taraftarımızın keyif alacağı, sonuç ne olursa olsun alkışlayacağı bir ekiple mücadele edeceğiz. İzmir’de bizi yalnız bırakmasınlar. İyi bir başlangıç yaptık, devamını da getireceğiz” diye konuştu.