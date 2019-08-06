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    HaberlerEgeMenemen’den bir imza daha
    06.08.2019 - 01:21

    Menemen’den bir imza daha

    Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi planlayan Menemenspor, bir transfere daha imza attı.

    Menemen’den bir imza daha

    Sarı lacivertliler son 3 sezondur 1. Lig’de Balıkesirspor forması giyen kanat oyuncusu Mehmet Boztepe ile prensipte anlaşma sağladı. Menemen’e gelip yönetimle masaya oturan 31 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.Sportif direktör Cenk Laleci, transfer çalışmalarını çok iyi bir şekilde yürüttüklerini söyledi. İddialı bir ekip oluşturduklarını belirten Laleci, “Mehmet Boztepe kendini kanıtlamış bir futbolcu. Yerli ve yabancı transferlerimizden memnunuz. Mevcut kadromuzda kalan isimlerin de kalitesi tartışılmaz. Tarihimizde ilk kez mücadele edeceğimiz 1. Lig’e yeni bir heyecan getireceğiz” dedi.

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