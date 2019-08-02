Menemen’den David N’Gog atağı

Menemenspor golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor. Adanasporlu Kone’yle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Macaristan’ın Honved takımında forma giyen David N’Gog’a kanca attı. Kariyerinde dünya devleri Paris St. Germain ve Liverpool’da da forma giyen, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçen İzmir temsilcisinin ciddi şekilde N’Gog’la ilgilendiği ileri sürüldü. Macaristan’dan ayrılmayı düşünen Fransız futbolcunun Türkiye’ye gelebileceği vurgulandı. N’Gog, kariyerinoe 310 maçta 62 gol attı.