Menemen’e 600 öğrenci gelecek

Bakırçay Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu’nun adresi Menemen oldu. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş arasında imzalanan protokol çerçevesinde, üniversite hazırlıklara başlaycak, belediye de Seyrek’teki eski hizmet binasını misafirhane olarak öğrencilerin hizmetine sunacak.



Gençlere misafirhane



Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “İlk öğrencilerini önümüzdeki yıl kabul etmeye başlayacak olan Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu için ilk adımı attık. Menemen’e hem eğitim hem de sosyal yönden faydaları olacak olan yüksekokul ile ilgili hazırlıkları Bakırçay Üniversitesi üstlenirken öğrenciler için yapılacak Belediye Misafirhanesi’ni de biz hizmete açacağız. İlk etapta minimum 600 öğrenci ile eğitime başlayacak olan yüksekokulun hangi dillerde eğitim vereceği de Bakırçay Üniversitesi tarafından belirlenecek” diye konuştu.