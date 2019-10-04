Menemen’e engelsiz merkez

Menemen Belediyesi, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe’yi 8 Ekim’de törenle açacak. ‘Farklılıklar hayata renk katar’ sloganıyla açılacak merkezle, engelli bireylerin eğitimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.



Buluşma noktası



Engelli vatandaşların sosyal hayatın dışına itilmesi ve kendi hayatlarını idame ettiremez duruma getirilmelerinin önüne geçeceklerini belirten Başkan Serdar Aksoy, “İlk etapta hayata geçirdiğimiz Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe, Menemen halkını engelsiz bir şekilde buluşturmak için açılıyor” dedi.



Merkezin birçok bölümden oluşan bir kompleks olarak hizmet vereceğini söyleyen Başkan Aksoy, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz hem engelli hem de engelsiz vatandaşlarımız için bir kaynaşma noktası olacak. İçinde çocuklarımızın eğitim alabilecekleri sanat ve spor merkezleri, aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri parklar olacak. Kompleksin bir parçası olacak olan Mor Mutfak’ta da engellilerimizin anneleri başta olmak üzere bütün kadınlarımızın katıldığı bir mutfak atölyesi yapılacak. Burada kadınlarımızın yaptığı pastaları, çörekleri Engelsiz Çilek Kafe’de satacağız” diye konuştu.