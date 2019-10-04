BİST102.784-0,70EURO6,26 0,09USD5,700,09ALTIN275,630,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Menemen’e engelsiz merkez
    04.10.2019 - 01:19 |

    Menemen’e engelsiz merkez

    Menemen Belediyesi, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe’yi 8 Ekim’de hizmete açacak

    Menemen’e engelsiz merkez

    Menemen Belediyesi, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe’yi 8 Ekim’de törenle açacak. ‘Farklılıklar hayata renk katar’ sloganıyla açılacak merkezle, engelli bireylerin eğitimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

    Buluşma noktası

    Engelli vatandaşların sosyal hayatın dışına itilmesi ve kendi hayatlarını idame ettiremez duruma getirilmelerinin önüne geçeceklerini belirten Başkan Serdar Aksoy, “İlk etapta hayata geçirdiğimiz Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe, Menemen halkını engelsiz bir şekilde buluşturmak için açılıyor” dedi.

    Merkezin birçok bölümden oluşan bir kompleks olarak hizmet vereceğini söyleyen Başkan Aksoy, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz hem engelli hem de engelsiz vatandaşlarımız için bir kaynaşma noktası olacak. İçinde çocuklarımızın eğitim alabilecekleri sanat ve spor merkezleri, aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri parklar olacak. Kompleksin bir parçası olacak olan Mor Mutfak’ta da engellilerimizin anneleri başta olmak üzere bütün kadınlarımızın katıldığı bir mutfak atölyesi yapılacak. Burada kadınlarımızın yaptığı pastaları, çörekleri Engelsiz Çilek Kafe’de satacağız” diye konuştu.

    Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
    daha fazla video için
    TRT World'den Mısır'da büyük gazetecilik başarısı! Bir röportajın film gibi hikayesiMısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Sıradaki Haber