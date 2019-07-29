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    HaberlerEgeMenemen’e Sivas’tan Mert Hakan engeli
    29.07.2019 - 00:59

    Menemen’e Sivas’tan Mert Hakan engeli

    Menemen’e Sivas’tan Mert Hakan engeli

    TFF 1. Lig’de transfer sezonunu en yoğun geçiren takımların başında gelen Menemenspor’a eski oyuncu Mert Hakan Yandaş’tan kötü haber geldi. Eski oyuncusunu 1 sezonluğuna kadrosuna dahil edebilmek için büyük uğraş veren Menemenspor’a, Mert Hakan’ın kulübü Sivasspor’dan veto geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın orta sahada görev yapan Mert Hakan’ı bırakmak istemediği ve bu nedenle Menemenspor’a ret cevabı verdiği bildirildi. Mert’tin transferinden eli boş dönen İzmir ekibinin alternatiflere yöneldiği vurgulandı. Genç oyuncunun adı daha önce de Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor ile anılmıştı.

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