Menemen’e yan bakılmıyor

TTFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, “Hedefimiz kazanmaktı. Ancak yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Sonuçta serimizi sürdürüyoruz. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnunum” ifadelerini kullandı.