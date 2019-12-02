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    HaberlerEge Haberleri Menemen’e yan bakılmıyor
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    03.12.2019 - 00:00 |

    Menemen’e yan bakılmıyor

    TTFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, “Hedefimiz kazanmaktı. Ancak yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Sonuçta serimizi sürdürüyoruz. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnunum” ifadelerini kullandı.

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