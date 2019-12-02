03.12.2019 - 00:00 |
Menemen’e yan bakılmıyor
TTFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, “Hedefimiz kazanmaktı. Ancak yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Sonuçta serimizi sürdürüyoruz. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnunum” ifadelerini kullandı.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.