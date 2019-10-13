13.10.2019 - 00:34 |
Menemen’in fikstrü zorlu geçecek
Ekol Göz Menemenspor önündeki 5 maçta zirve mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak.
Gelecek hafta evinde Erzurumspor’la kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler ardından Altay’la deplasmanda oynayacak. Menemenspor 10. haftada Ümraniyespor’la İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelip bu kez İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 5 haftalık serinin sonunda ise Balıkesirspor’la taraftarının önünde puan mücadelesine çıkacak Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci bu süreci iyi bir şekilde atlatacaklarını söyledi.
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