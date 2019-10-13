Menemen’in fikstrü zorlu geçecek

Gelecek hafta evinde Erzurumspor’la kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler ardından Altay’la deplasmanda oynayacak. Menemenspor 10. haftada Ümraniyespor’la İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelip bu kez İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 5 haftalık serinin sonunda ise Balıkesirspor’la taraftarının önünde puan mücadelesine çıkacak Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci bu süreci iyi bir şekilde atlatacaklarını söyledi.