Menemen’in her yerine kütüphane

Konuşmasına, Sevgi Yolu, Uğur Mumcu Heykeli, Şiir Sokağı ve Açık Halk Kütüphanesi’ni kısa zamanda tamamlayarak açılışa yetiştirmelerinden dolayı Menemen Belediye çalışanlarına ve İZSU yetkililerine teşekkür ederek başlayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Sevgi Yolu’nu esnafı ile birlikte planladıklarını, başlama ve bitiş tarihlerine beraber karar vererek başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Görevde bulundukları 4 aylık süre içerisinde Kadın Danışma Merkezi’ni ve kreşi açtıklarını, 22 yeni hizmet aracı kiralayarak Menemen sokaklarını temizlemeye başladıklarını belirten Başkan Serdar Aksoy, “Yenilenen Sevgi Yolu, Menemen’in yeni yüzü olacak. Yine bugün açılışını yaptığımız Halk Kütüphanesi ile Menemenlilerin kitap okumasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Aksoy, yeni projeleriyle Menemen’i daha da farklı kılacaklarını kaydetti.