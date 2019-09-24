24.09.2019 - 00:19 |
Menemen’in keyfi yok
TFF 1. Lig’e deplasmanda 2-0’lık Giresunspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta yokları oynadı.
Son olarak Eskişehirspor deplasmanından 3-0’lık farklı bir mağlubiyetle dönen sarı lacivertliler beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. 5 hafta sonunda 4 puan toplayıp düşme hattının bir basamak üzerine yerleşen Menemenspor’da moraller bozuldu. Sportif Direktör Cenk Laleci ise, “Toparalanacağımıza yürekten inanıyoruz. Yeni bir takımız, bazı şeyler zaman istiyor. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızın bize inansın” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.