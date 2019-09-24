BİST100.021-0,22EURO6,300,18USD5,730,13ALTIN280,09-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMenemen’in keyfi yok
    24.09.2019 - 00:19 |

    Menemen’in keyfi yok

    TFF 1. Lig’e deplasmanda 2-0’lık Giresunspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta yokları oynadı.

    Menemen’in keyfi yok

    Son olarak Eskişehirspor deplasmanından 3-0’lık farklı bir mağlubiyetle dönen sarı lacivertliler beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. 5 hafta sonunda 4 puan toplayıp düşme hattının bir basamak üzerine yerleşen Menemenspor’da moraller bozuldu. Sportif Direktör Cenk Laleci ise, “Toparalanacağımıza yürekten inanıyoruz. Yeni bir takımız, bazı şeyler zaman istiyor. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızın bize inansın” diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
    daha fazla video için
    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    Sıradaki Haber