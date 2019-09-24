Menemen’in keyfi yok

Son olarak Eskişehirspor deplasmanından 3-0’lık farklı bir mağlubiyetle dönen sarı lacivertliler beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. 5 hafta sonunda 4 puan toplayıp düşme hattının bir basamak üzerine yerleşen Menemenspor’da moraller bozuldu. Sportif Direktör Cenk Laleci ise, “Toparalanacağımıza yürekten inanıyoruz. Yeni bir takımız, bazı şeyler zaman istiyor. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızın bize inansın” diye konuştu.