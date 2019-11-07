Menemenli kadınlar çalıştayda buluştu

Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ilçede çalışma yürüten kadın örgütleri, sendika temsilcilikleri ve derneklerle bir araya gelerek düzenlediği Kadın Emeği ve Kooperatifleşme Çalıştayı Kubilay Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Destek sürecek

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Serdar Aksoy’un eşi Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, “Kadın emeğini dayanışmasını birlikte güçlenmeyi önemsiyoruz. Kadının ekonomik gücünün olması demek kimliğinin var olması demektir. Menemen’de kadınlarımız evin dışında ve üretiyorlar. Ancak bunun devamında ne yapmaları gerektiği konusunda onları güçlendirmek gerekiyor.

Biz Menemen Belediyesi olarak kadın üretsin ve sosyal yaşama dahil olsun istiyoruz. Bu nedenle onlar için üretim atölyeleri ve çocukları için oyun odaları açıyoruz” ifadesini kullandı.