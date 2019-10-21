21.10.2019 - 01:05 |
Menemenspor beraberliğe üzüldü
TFF 1’inci Lig’de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la golsüz berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4’üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü.
Teknik direktör Cenk Laleci, özellikle ikinci yarıda rakiplerine karşı üstün bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. “Kazanmayı haketmiştik” diyen Laleci, “Maçın bitimine doğru karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedik. Oyundan memnunum. Ancak 1 puan bizim için yeterli olmadı” Her geçen hafta daha iyi işlere imza atacaklarını vurgulayan Laleci, “İç sahada 4 maçımızı da kazanamamak bizi üzüyor. . Artık Altay ile oynayacağımız İzmir derbisine odaklanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.