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    HaberlerEgeMenemenspor beraberliğe üzüldü
    21.10.2019 - 01:05 |

    Menemenspor beraberliğe üzüldü

    TFF 1’inci Lig’de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la golsüz berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4’üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü.

    Menemenspor beraberliğe üzüldü

    Teknik direktör Cenk Laleci, özellikle ikinci yarıda rakiplerine karşı üstün bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. “Kazanmayı haketmiştik” diyen Laleci, “Maçın bitimine doğru karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedik. Oyundan memnunum. Ancak 1 puan bizim için yeterli olmadı” Her geçen hafta daha iyi işlere imza atacaklarını vurgulayan Laleci, “İç sahada 4 maçımızı da kazanamamak bizi üzüyor. . Artık Altay ile oynayacağımız İzmir derbisine odaklanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.

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