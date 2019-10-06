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    HaberlerEgeMenemenspor çıkış arıyor
    06.10.2019 - 02:10 |

    Menemenspor çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Osmanlıspor’a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor bugün, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor’a konuk olacak.

    Menemenspor çıkış arıyor

    5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Muhammed ve sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına güvendiğini söyledi. Laleci, “Adana’da en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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