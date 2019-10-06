Menemenspor çıkış arıyor

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Muhammed ve sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına güvendiğini söyledi. Laleci, “Adana’da en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz” dedi.