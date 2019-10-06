06.10.2019 - 02:10 |
Menemenspor çıkış arıyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Osmanlıspor’a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor bugün, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor’a konuk olacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Muhammed ve sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına güvendiğini söyledi. Laleci, “Adana’da en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.