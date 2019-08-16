Menemenspor start verİyor

Giresun Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Onur Özütoprak yönetecek. Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek İzmir temsilcisi, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, genç teknik adam Ramazan Kurşunlu önderliğinde üst sıralar için oynamayı hedefliyor. Dış transferde 5’i yabancı olmak üzere toplam 15 takviye yaparak kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemen, yeni transferlerinin lisanslarını Giresunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.