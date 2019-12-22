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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor timsah avlayacak
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    22.12.2019 - 00:00 |

    Menemenspor timsah avlayacak

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Adanaspor’u 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Play Off hattındaki Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde Bursaspor’la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek

    Menemenspor timsah avlayacak

     TFF 1. Lig’de üst üste topladığı puanlarla çıkışa geçen ve 9 maçtır beli bükülmeyen Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde ligde kendisi gibi üst sıraları hedefleyen ve en yakın takipçisi olan Bursaspor’u ağırlayacak. Menemenspor’da sarı kart cezalısı forvet Hüseyin Çolak forma giyemeyecek. Kart cezası biten kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ise takımdaki yerini alabilecek.

    ‘Taraftarımıza ihtiyacımız var’

    Yakaladıkları çıkışı Bursaspor önünde de sürdüreceklerini belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Yakaladığımız havayı bozmak istemiyoruz. Evimizde Bursaspor’u da yenerek üst sıralara yaklaşmak istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız, teknik ekipte değişime gittiler. Bizimle oynayacakları maça çıkış olarak bakıyorlar. Hafta içinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle 3 puanı alacağımızdan hiç şüphem yok” dedi. 

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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