Menemenspor timsah avlayacak

TFF 1. Lig’de üst üste topladığı puanlarla çıkışa geçen ve 9 maçtır beli bükülmeyen Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde ligde kendisi gibi üst sıraları hedefleyen ve en yakın takipçisi olan Bursaspor’u ağırlayacak. Menemenspor’da sarı kart cezalısı forvet Hüseyin Çolak forma giyemeyecek. Kart cezası biten kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ise takımdaki yerini alabilecek.

‘Taraftarımıza ihtiyacımız var’

Yakaladıkları çıkışı Bursaspor önünde de sürdüreceklerini belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Yakaladığımız havayı bozmak istemiyoruz. Evimizde Bursaspor’u da yenerek üst sıralara yaklaşmak istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız, teknik ekipte değişime gittiler. Bizimle oynayacakları maça çıkış olarak bakıyorlar. Hafta içinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle 3 puanı alacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.