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    HaberlerEgeMenemenspor’da golcülere özel ilgi
    03.10.2019 - 01:41 |

    Menemenspor’da golcülere özel ilgi

    Ekol Göz Menemenspor’un golcüleri suskunları oynuyor.

    Menemenspor’da golcülere özel ilgi

    İlk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 4 puanda kalan sarı lacivertlilerde geçen sezonki şampiyon kadrodan Hüseyin Çolak ve Ali Özgün’ün yanı sıra Nijeryalı Sikiru da gol atma başarısı gösteremedi. İzmir ekibinin gollerini orta sahada görev alan Taşkın (2), Halil İbrahim ve Mustafa kaydetti. Osmanlıspor maçında Hüseyin’i yedek kulübesine çekip, ilk 11’de Ali’yi ileri uçta oynatan Teknik Direktör Cenk Laleci’nin bu haftaki Adana Demirspor deplasmanı öncesi santrforlarla özel olarak ilgilendiği belirtildi.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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