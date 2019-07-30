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    HaberlerEgeMenemenspor’da Halil İbrahim sesleri
    30.07.2019 - 01:06

    Menemenspor’da Halil İbrahim sesleri

    TFF 1. Lig’de iddialı bir kadro kurmaya çalışan Menemenspor, İstanbulspor’un sol kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez’in peşine düştü.

    Menemenspor’da Halil İbrahim sesleri

    Geçen sezon sarı siyahlılarla 11 maça çıkıp 2 gol atan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu sürdürdüğü öğrenildi. Halil İbrahim’in de İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı ve transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı bildirildi. Orhangazispor’da kariyerine başlayan deneyimli oyuncu, Gebzespor, Ünyespor, Sandıklıspor, Konya Anadolu Selçukspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor’da da görev yaptı.

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